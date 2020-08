Mann som ble skutt ved Det hvite hus, truet med å skyte folk

Skyteepisoden førte til at president Donald Trump i noen minutter ble eskortert bort fra en pressekonferanse han nettopp hadde startet.

Den 51 år gamle mannen ligger alvorlig såret på sykehus og ventes å få en føderal tiltale mot seg.

Secret Service sier at han nærmet seg en uniformert Secret Service-agent et par kvartaler fra Det hvite hus og sa han hadde et våpen.

Skyteepisoden førte til at president Donald Trump i noen minutter ble eskortert bort fra en pressekonferanse han nettopp hadde startet. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Deretter snudde ham, huket seg ned og lot som han trakk et våpen mot agenten, hvorpå han ble skutt med ett skudd i brystet, sier Secret Service-talsmann Tom Sullivan.

Han sier at mannen før dette hadde gått rundt i området og ropt til folk at han skulle drepe noen.