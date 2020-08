Kjøpslåing og tautrekking om ny regjering i Libanon

Libanons regjering går av som følge av protestene etter den voldsomme eksplosjonen i Beirut i forrige uke. Det er ikke uventet, men Hanna Leonardsson påpeker at protestene har pågått lenge.

– Libaneserne har vært sinte lenge nå på den politiske korrupsjonen, den økonomiske krisen og koronaepidemien. Eksplosjonen fikk et allerede fullt beger til å flyte over, sier hun.

Men lite tyder på at landets politiske krise er over selv om regjeringen går av.

– Dette innebærer at perioden med usikkerhet kommer til å fortsette for Libanon. Landet er kjent for at det tar lang tid å danne regjering, og da blir de stående uten et besluttende organ, sier hun.

Tok tre måneder sist

Hun påpeker at det tok over tre måneder sist, fra oktober til januar, før Hassan Diab kunne innta rollen som statsminister. Kandidaten må også godkjennes av nasjonalforsamlingen, som består av mange motstridende krefter.

Et av de store problemene med en ny regjering er den omfattende korrupsjonen.

– Det fins ingen kandidat som står utenfor den politiske eliten. Det blir et spill og en kjøpslåing mellom dem som sitter nær makten. Mange aktører har preferanser om den kommende regjeringen, og de involverer seg nok i det skjer nå, sier hun.

Leonardsson sier at landet i mellomtiden får en overgangsregjering, men at det er uklart hvilken myndighet den vil ha. Det er for eksempel ikke klart om den vil kunne snakke med IMF om en støttepakke for å redde landets valuta.

– Det er mulig landets økonomiske krise blir dypere av dette, men samtidig har tilgangen på dollar økt siden eksplosjonen fordi folk har sendt penger, og det er ikke penger som er gått til staten, sier hun.

Fortsatt rasende

Spørsmålet nå er hvilke konsekvenser regjeringens avgang får for protestbevegelsen.

– Noen deler av protestbevegelsen vil kanskje roe seg ned, men folk er fortsatt rasende, sier hun.

Det ville ikke vært uventet om bevegelsen ble splittet. Hittil har de militære hatt høy anseelse, men det har endret seg under protestene nå, mener hun og sier det blir interessant å se om de militære aktivt motvirker protestene og bruker mer vold.

– Hvordan de reagerer, kan komme til å splitte landet, sier hun.