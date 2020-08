USA truer med å ta kinesiske selskaper av børsen

– Ved utgangen av neste år vil selskapene bli strøket fra børsnoteringen dersom de ikke etterkommer kravene, og det gjelder for kinesiske selskapet eller andre selskapet, sier Mnuchin, som understreker at kravene til regnskapsføring er like for alle

Avgjørelsen kommer etter at en regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe 6. august anbefalte at kravene til selskapene på de amerikanske børsen ble hevet for å «beskytte investorer mot risiko» fra kinesiske selskaper.

Det har lenge vært en utfordring for amerikanske tilsynsorganer at kinesiske selskaper, blant dem natthandelsgiganten Alibaba, ikke ønsker at regnskapet deres skal gjennomgås av amerikanske revisorer.