USA med mål om færre enn 5.000 soldater i Afghanistan i november

– De neste fire månedene vil USA fortsette å redusere styrkebidraget i Afghanistan basert på forholdene i landet, opplyser forsvarsdepartementet.

Pentagon sier målet er færre enn 5.000 soldater innen utgangen av november, men legger til at tilstedeværelsen baserer seg på evnen til å gjennomføre oppdrag og ikke antall soldater.

– Som alltid er slike nedtrappinger avhengig av utviklingen i landet og blir gjort etter konsultasjoner med Kongressen og i direkte samarbeid med våre allierte i Nato, opplyses det fra Pentagon.

Kunngjøringen fra forsvarsdepartementet var en ytterlige klargjøring av forsvarsminister Mark Espers uttalelse i helgen. Da sa han at en slik styrkereduksjon først kunne skje når de var sikre på at USA «ikke trues av terrorister som kommer fra Afghanistan».

President Donald Trump sa forrige uke det kan være mellom 4.000 og 5.000 amerikanske soldater i Afghanistan innen det amerikanske presidentvalget i november.

USA har for tiden 8.600 soldater i Afghanistan. Den 29. februar undertegnet USA og Taliban en avtale som åpner for at USA og andre land trekker sine styrker ut innen mai 2021. Norges 60 gjenværende soldater skal etter planen bli i Afghanistan ut 2020.