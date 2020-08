Teknologigiganter imot Trumps oppheving av visumprogrammer

– Presidentens suspensjon av visumprogrammene, som skulle verne amerikanske arbeidere, skader faktisk de samme arbeiderne, deres arbeidsgivere og økonomien, heter det i et støttebrev til søksmålet som USAs handelskammer står bak, som de har sendt retten.

Trump vedtok tidligere i år å suspendere en rekke visumprogrammer, blant dem programmet som mange teknologifirmaer bruker til å hente ingeniører og andre høyt kvalifiserte folk til USA.

Suspensjonen varer ut året, eller «lenger om nødvendig», med den begrunnelse at jobber bør reserveres for amerikanere mens koronakrisen har endevendt amerikansk økonomi.

Saksøkerne, blant dem også Microsoft, Twitter og Uber, skriver at vedtaket i stedet for å verne amerikanske jobber vil sikre at bedriftene ender opp med å ansette folk i utlandet, noe som innebærer å flytte jobber til andre land.

De sier at konkurrenter i Canada, Kina. India og andre land står i kø for å tiltrekke seg kvalifiserte folk som USA ikke vil ha.

Saksøkerne sier at alt tyder på at vedtaket «hemmer innovasjon, hindrer vekst og til sjuende og sist skader amerikanske arbeidere, bedrifter og økonomien».