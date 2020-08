Pandemien gjør flere fattigere

Så mange som 100 millioner mennesker vil snart leve under ekstrem fattigdom, slår Verdensbanken fast. Dette kommer som følge av pandemien, melder nyhetsbyrået Associated Press.

Å leve under ekstrem fattigdom innebærer at det lever på 1,9 dollar dagen - eller 17,14 kroner.

– Etter coronaviruset slo ut, har det ikke vært noen jobb å få, sier Amsale Hailemariam. Hun er alenemor og jobber som husholderske hos de med penger i Etiopias hovedstad Addis Ababa. Kårene for henne og datteren er blitt enda magrere.

– Vi holder oss hjemme og har sluttet å gå ut for å unngå smitte, sier hun.

Mennesker vil lide

Ifølge fattigdomsekspert Tom Bundervoet i Verdensbanken viser modellen deres at fattigdomen vokser for første gang siden den økonomiske krisen traff asiatisk økonomi tilbake i 1998.

Allerede lever 736 millioner mennesker i ekstrem fattigdom. Halvparten av disse er fordelt på de fem landene Bangladesh, Kongo, India, Nigeria og Etiopia.

– Mye av veksten vi har sett de siste 25 årene vil bli slettet. Jeg tror vi ser en alvorlig tilbakegang og umiddelbart se mennesker lide ordentlig, sier Gayle Smithl. Hun er direktør for ONE-kampanjen som jobber for å bekjempe fattigdom. Den ble grunnlagt av blant andre U2-vokalist Bono i 2004.

Trenger penger

Etiopia karakteriseres som en av verdens suksesshistorier, ble på 80-tallet rammet av sultkatastrofe og utløste blant annet Live Aid. Siden har landet vært i vekst, men som flere afrikanske land er Etiopia avhengig av internasjonale investorer. Reiseforbudet har ført til at det har stanset opp.

– De har ikke pengene de trenger for å både respondere til pandemien, men også å stanse lekkasjene fra inntektene som nå har stanset opp.

Og selv om bilaterale gjeldstjenester er suspendert ut året, er det ikke nok.

– Vi trenger å komme oss gjennom 2021. Og vi har behov for å multinasjonale organisasjonene og private kreditorer med på laget, sier Smith.

Levende døde

For alenemor Amsale Hailemariam har økonomien gitt en ny status. Og en tilstand hun ikke vil kalle et liv.

– Vi er i en tilstand hvor vi lever over de døde, men under de levende. Dette er ikke et liv, sier hun.

Fattigdomsekspoert Bundervoet mener det kan være håp for at ikke all veksten forsvinner.

– Dersom vi ser en normalisering i den globale pandemien ved utgangen av året, altså hvor pandemien er under kontroll, antall tilfeller er lavt og vi ser fremdrift i retning en vaksine, da tror jeg Etiopia kan snu trenden ganske raskt.

Hailemariam vil uansett ikke gi opp. Hennes håp og drømmer er knyttet til datterens fremtid.

– Slik at hun ikke må følge i mine fotspor og oppleve det jeg gjorde. Jeg har alene jobbet hardt for at hun skal kunne gå på skole og lykkes.