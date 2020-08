Frontfigur i Hongkongs demokratibevegelse pågrepet

– Jimmy Lai er pågrepet mistenkt for ulovlig samarbeid med utenlandske makter, skriver aviseierens kollega Mark Simon på Twitter.

En politikilde sier til nyhetsbyrået AFP at Lai ble pågrepet og siktet for å ha konspirert med utenlandske makter, en av de nye forseelsene i sikkerhetsloven Kina har innført i Hongkong, og for bedrageri.

Seks andre i alderen 39 til 72 er også pågrepet, anklaget for brudd på sikkerhetsloven, bekrefter politiet på Twitter, uten å navngi dem.

Pågripelsen er også omtalt av kringkastingsselskapet RTHK og storavisen South China Morning Post i Hongkong. Ifølge RTHK er flere av lederne i avisen Apple Daily, som Lai eier, blant dem som er pågrepet.

Rassia i redaksjonslokale

Lai regnes som en av Hongkongs mest fremtredende demokratiforkjempere, og Apple Daily kritiserer jevnlig Kinas autoritære styre.

Noen timer etter pågripelsen tok politiet seg inn i hovedkontoret til Lais mediekonsern.

Bilder publisert på Facebook av Apple Dailys egne journalister viser politibetjenter som gjennomsøker redaksjonslokalene, som ligger i en næringspark utenfor sentrum av Hongkong.

Steve Li, den øverste ansvarlige for at den kinesiske sikkerhetsloven håndheves i Hongkong, deltok også under rassiaen i avisen.

Omstridt sikkerhetslov

Den nye sikkerhetsloven for Hongkong trådte i kraft 30. juni, på årsdagens 23 år etter at Storbritannia leverte sin tidligere koloni tilbake til Kina.

Loven forbyr handlinger som kan splitte Kina og undergrave statsmakten, terrorhandlinger og forbund med fremmed makt som truer nasjonal sikkerhet.

Loven er møtt med store demonstrasjoner i Hongkong og massiv internasjonal kritikk.

USA innførte nylig sanksjoner mot Carrie Lam, lederen for Hongkongs byregjering, samt ti andre representanter for myndighetene.

Lam utsatte nylig det varslede valget til Hongkongs folkevalgte forsamlingen i ett år, med henvisning til fare for spredning av koronaviruset.