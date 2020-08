Tåregass: – Jeg tenkte at nå mister jeg babyen

– Hun hostet så hardt at jeg ble bekymret for at det skulle utløse sammentrekninger. Hun hostet med hele kroppen, sier Andy Green om sin hustru Samira.

Hun er gravid og deltok i en Black Lives Matter-protest med sine barn. Hun trodde det ville være en fredelig demonstrasjon, men så ble hun fanget mellom to skyer med tåregass politiet hadde skutt ut.

– Jeg tenkte at det er slik jeg mister barnet mitt, sier hun.

De to har som mange andre deltatt i demonstrasjoner i USA etter drapet på George Floyd. Under disse demonstrasjonene blir det i økende grad brukt tåregass.

Trenger forskning

Bruken av tåregass sitter nå løsere i USA enn tidligere, mener forsker Sven-Eric Jordt ved Duke University.

– Vi ser en helt tydelig eskalering i bruken av tåregass over hele USA. Dette er helt enestående, sier Jordt professor i anestesiologi.

Han viser til at mesteparten av studiene som finnes om hvordan tåregass påvirker oss og naturen er i all hovedsak fra tiden fra 50-tallet til 70-tallet.

– Vi må forske på sikkerheten ved bruk av tåregass, sier han.

– Det finnes ingen vitenskapelig støtte i at det er sikkerhet i å bruke tåregass på slike nivåer.

Tåregass ble funnet opp omtrent med den første verdenskrigen. Og er senere forbudt i krigføring. Men stoffet er tillatt til å bruk for å få kontroll på opptøyer.

Forbød tåregass

2. juni i år ble demonstranter i Charlotte, Nord-Carolina manøvrert inn i et byrom hvor de ikke kunne komme seg unna. Så brukte politiet tåregass på dem.

I etterkant av hendelsen har bystyret innført forbud mot bruk av tåregass mot demonstranter.

– Jeg mener at kjemiske våpen ikke skal benyttes mot mennesker noe sted i verden, sier Braxton Winston som sitter i bystyret og ledet kampanjen for å få innført tåregass-forbudet.

Winston ble selv utsatt for tåregass da han i 2016 protesterte etter at en afroamerikansk mann ble skutt og drept av politiet.

Visepolitimester i Charlotte, Jeffrey Estes, mener tåregass er bedre enn alternativet.

– I et sivilisert samfunn hvor vi har midler som kontrollerer opprørerne og er mindre dødelige, er bedre enn å ty til skjold og batonger.

– Skandaløst

I kongressen har flere medlemmer bedt The U.S. Government Accountability Office om å se nærmere på bruken, sikkerheten og et oppsyn for tåregass-bruken.

Representant Earl Blumenauer fra Oregon er blant disse.

– Å bruke tåregass i vårt samfunn, mot våre innbyggere og påvirke folk og miljø uten å ha informasjon tilgjengelig synes jeg er skandaløst. Vi burde heller se på hva myndighetene gjør mot sine egne innbyggere.