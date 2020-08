75 år siden atombomben over Nagasaki

Nagasakis ordfører Tomihisa Taue og overlevende deltok på markeringen i fredsparken i Nagasaki søndag.

Ordføreren sa at han er bekymret over at land med atomvåpen de siste årene har trukket seg fra nedrustningsinnsatsen. I stedet oppgraderer de og forminsker kjernefysiske våpen for å gjøre dem lettere å bruke, uttalte han.

– Trusselen om å bruke atomvåpen blir i økende grad reell, sa Taue.

Overlevende og andre deltakere under markeringen holdt ett minutts stillhet for å minnes de døde. En aldrende gruppe overlevende ga uttrykk for at behovet er blitt større for å fortelle sine historier, i håp om å kunne nå yngre generasjoner med budskapet om å få i stand en verden uten atomvåpen.

Det var klokken 11.02 lokal tid 9. august 1945 at det amerikanske B-29-bombeflyet Bockscar slapp en 4,5 tonn plutoniumsbombe kalt «Fat Man» over Nagasaki. Tre dager tidligere hadde USA sluppet en atombombe over Hiroshima, i det som var verdens første atomangrep, der 140.000 mennesker ble drept.