Kvart million på MC-arrangement i USA

Det ti dager lange motorsykkel-arrangementet Sturgis Motorcycle Rally startet fredag. Fredag og lørdag begynte motorsyklister å strømme til i Sturgis i delstaten South Dakota fra hele landet. Der kjørte de gjennom gatene og samlet seg på overfylte fortau, ofte uten munnbind, skriver Washington Post.

– Vi kan ikke hindre folk fra å komme, sa ordfører Mark Carstensen til CNN torsdag.

Et flertall av byens innbyggere svarer i en undersøkelse at de mener arrangementet burde ha blitt utsatt. Men guvernør Kristi L. Noem er ikke bekymret. Delstaten har holdt vellykkede store arrangement tidligere, og arrangementet er bra for økonomien, sa guvernøren til Fox News tidligere i uken.

Legeforeningen i South Dakota er bekymret, men mener arrangementet kan gjennomføres på en trygg måte så lenge folk følger anbefalinger om å holde avstand til hverandre, vaske hendene og bruke munnbind.