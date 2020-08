Libanons statsminister foreslår nyvalg

I en TV-tale fredag ba Diab alle politiske partier om å legge sine uenigheter til side og samarbeide etter katastrofen som har krevd minst 158 liv. Rundt 6.000 er skadd.

Mens demonstrasjonene mot myndighetene herjet i Beirut, sa Diab videre at han er klar for å bli sittende i to måneder til som statsminister. I mellomtiden skal politikerne samarbeide om å gjennomføre strukturelle reformer, foreslo han.

Da Libanon holdt valg på ny nasjonalforsamling i mai 2018, var det første gang på ni år.