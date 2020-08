Massebegravelse for ulykkesofre i Beirut

Begravelsesseremonien finner sted i sentrum av Beirut, og arrangørene sier de ikke vil ha noen representanter for landets ledere til stede.

– Bare det libanesiske folk skal sørge over de døde. Vi vil ikke ha tjenestemenn til stede, sier arrangørene. En av dem, Lina Boubis, sier at det blir en dag for sorg og vrede.

Minst 154 mennesker mistet livet i den voldsomme eksplosjonen i Beiruts havn tirsdag, og franske og russiske redningsarbeidere leter etter de mange som fortsatt er savnet i ruinene.

Libaneserne, som i månedsvis har demonstrert mot korrupsjon og inkompetanse i landets ledelse, anklager de politiske lederne for å være ansvarlig for ulykken, der 2.750 tonn farlig ammoniumnitrat som var uforsvarlig oppbevart i en lagerbygning i havna, gikk i lufta.