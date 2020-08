Trump deltar på giverkonferanse for Beirut

Havneområdet ble jevnet med jorden av den kraftige eksplosjonen tirsdag. Over 150 mennesker mistet livet og over 250.000 mistet sine hjem. Eksplosjonen ble forårsaket av en brann som antente et lager med 2.750 tonn ammoniumnitrat. Foto: Thibault Camus / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix