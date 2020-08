Spansk avis hevder eks-kongen skjuler seg i Abu Dhabi

Ifølge avisen gikk den tidligere monarken om bord i en privatjet i Vigo nordøst i Spania mandag, sammen med en medhjelper og fire livvakter. Sju timer senere landet flyet ifølge avisen i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater.

ABC har fått tilgang til flightplanen som forteller at flyet tok av fra Paris. Det framgår ikke at det mellomlandet i Vigo, før det fortsatte til Abu Dhabi, trolig for å villede spanske medier som jakter på Juan Carlos.

Flere spanske aviser, blant dem ABC, mente for få dager siden å vite at landets tidligere konge hadde satt kurs for Den dominikanske republikk. Dette ble avvist av myndighetene i det karibiske landet.

Skjult på luksushotell?

Nå mener ABC å vite at han oppholder seg på det overdådige luksushotellet Emirates Palace, selv om hotelldirektøren benekter dette.

– Vi har ingen VIP-gjester her, sier han til avisen.

Juan Carlos har lenge hatt et nært forhold til flere monarkier i den arabiske verden og mottok ifølge en tidligere elskerinne, den tyske forretningskvinnen Corinna Larsen, 100 millioner dollar under bordet fra Saudi-Arabia i forbindelse med en spansk kontrakt om jernbaneutbygging i landet.

Overførte til elskerinne

Den sveitsiske avisen La Tribune skrev i mars at kong Abdullah i 2008 overførte pengene til en konto i den sveitsiske banken Mirabaud.

Kontoen var ifølge avisen registrert på en stiftelse registrert i Panama, men Juan Carlos hadde tilgang.

Ifølge Larsen benyttet Juan Carlos kontoen fram til 2012, da han overførte det gjenværende beløpet – nærmere 65 millioner dollar – til henne.

Overført til Bahamas

Pengegaven var ifølge Larsen en gest av kjærlighet fra den spanske monarkens side, noe hun ifølge avisen El Pais har fortalt i avhør med sveitsiske etterforskere.

Pengene ble ifølge Larsen flyttet til en konto i Bahamas, også det kjent som et skatteparadis der bankene gir lite innsyn.

Ifølge La Tribune innledet sveitsisk politi i 2018 etterforskning mot Larsen, banken Mirabaud, en advokat og en ikke navngitt forretningsmann, mistenkt for hvitvasking.

Juan Carlos skal ikke være omfattet av denne etterforskningen, men kunngjorde denne uka at han ville søke midlertidig eksil for ikke å belaste sønnen, nåværende kong Felipe.