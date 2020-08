Håpet om å finne overlevende i Beirut svinner

Samtidig er det opptøyer i bygatene, og opprørspoliti tok torsdag kveld og natt til fredag i bruk tåregass mot demonstranter som protesterte mot regjeringen. Ifølge det statlige nyhetsbyrået NNA tente demonstrantene på gjenstander, plyndret butikker og kastet stein mot politiet.

Fredag er det stor aktivitet i det eksplosjonsrammede havneområdet, med kraner og bulldosere som forsøker å flytte vrakgods og nå fram til mulige overlevende som kan være begravet i massene. Libanesiske brannfolk og militære jobber side om side med franske og russiske redningsteam med hunder i havna.

Blant dem som nylig er funnet døde, er elektrikeren Joseph Akiki (23). Han ble funnet få timer etter at den fortvilte moren hans ble intervjuet på TV, et intervju som ble mye delt i sosiale medier, skriver Washington Post.

Et team på 55 franske redningsarbeidere som tok fatt på sitt arbeid torsdag, har så langt funnet fire døde, opplyser oberst Tissier Vincent. Han leder gruppa.

154 døde



Libanons helseminister opplyste fredag at dødstallet hadde steget til 154. Tilstanden er kritisk for 127 skadde etter tirsdagens katastrofale eksplosjon.

Hvor mange som er savnet, er det så langt ikke kommet klare tall på, men libanesiske Røde Kors mener det i alle fall er snakk om omkring 100, de fleste havnearbeidere.

Flere tusen ble skadd, og flere hundre tusen, kanskje så mange som 300.000, har fått sine hjem ødelagt. Det tilsvarer over 12 prosent av Beiruts befolkning. Dører og vinduer er blåst ut av bygninger i en stor del av byen.

Ødeleggelsene er av myndighetene anslått til mellom 10 og 15 milliarder dollar, tilsvarende mellom 90 og 135 milliarder norske kroner.

Sinne

Sinte innbyggere, blant dem slektninger av folk som fortsatt er savnet i havnen, samlet seg fredag på stedet.

– Regjeringen har sviktet, ropte noen.

– Eksplosjonen skjedde tirsdag, og de jobber fortsatt langsomt. Hvis folk var i live i ruinene, er de døde nå, sa en demonstrant.

– Vi gjør så godt vi kan, vi håper å finne folk som er blitt levende begravet, men alt vi har funnet så langt er levninger av folk som er ugjenkjennelige, sier en redningsarbeider som forteller at han har arbeidet sammenhengende i 48 timer.

– En del land sender hjelp, men det kan være for sent for dem som er fanget i ruinene, fortsetter han.

Dyp krise



Frankrikes president Emmanuel Macron besøkte åstedet torsdag, og lovte da både å hjelpe og å forsøke å presse Libanons ledere til reformer.

Eksplosjonen ses av mange som enda et bevis på landets dype krise og regjeringens manglende evne til å få bukt med korrupsjon og vanstyre. Det pågikk store demonstrasjoner allerede før en brann i havneområdet rammet et lager med ammoniumnitrat som så eksploderte med enorm kraft.

En etterforskning er satt i gang som skal avdekke hvorfor stoffet i lageret ikke ble tatt hånd om på en sikker måte. Etterforskningen fokuserer på tjenestemenn i havnevesenet og tolletaten. Så langt er 16 ansatte satt i arrest og en rekke andre avhørt.