Nå vet eksperter litt mer om hva som kan ha drept nær 300 elefanter i Botswana

Det er høyst usannsynlig at en smittsom sykdom er årsaken til den mystiske elefantdøden i Botswana, sier Cyril Taolo, direktør ved botswanske myndigheters avdeling for ville dyr og nasjonalparker, til Reuters.

Det var etter at testresultater har kommet inn fra flere laboratorier. Blikket rettes nå mot naturlige giftstoffer. Siden mars har minst 281 elefanter falt døde om i Botswana. Flest dødsfall er registret i mai og juni.

Både unge og gamle, hunner og hanner er rammet. Flere av dem har falt om med ansiktet ned, noe som indikerer at de har dødd raskt. Andre er blitt sett virrende rundt i sirkler, ifølge The Guardian. Noen har også dratt bakbeina etter seg, som om de var paralysert, skriver The New York Times.

Kadaverne er funnet i Okavango-deltaet. Det er verdens største innlandsdelta og har et rikt dyre- og fugleliv. Her får elefanter leve nokså trygt fra krypskyttere og andre trusler. Naturvernere har vært bekymret over at dødsårsaken tar lang tid å avklare, slik at situasjonen potensielt kan eskalere.

Det er ikke meldt om nye døde elefanter de siste ukene.

Ikke smittsom sykdom

Det kan ikke ha vært krypskyttere som drepte elefantene. Dyrene har ikke skuddsår og støttennene er intakte.

Miltbrann drepte 100 elefanter i Botswana i fjor. Men myndighetene mener de har utelukket at miltbrann står bak dødsfallene i år.

En annen mulighet er at elefantene ble rammet av en smittsom sykdom. Ifølge nye resultater er det lite sannsynlig.

– Vi har mottatt testresultater fra andre land inkludert USA. Så langt viser resultatene at det er høyst usannsynlig at det dreier seg om et smittsomt patogen, sier Cyril Taolo til Reuters.

Bakterier som lager gift

– Hovedfokuset vårt nå er å undersøke miljøfaktorer som naturlig produserte giftstoffer fra bakterier som finnes i omgivelsene, slik som i vann, sier Taolo.

Til AFP, forklarte han at noen bakterier naturlig produserer gift, spesielt i stillestående vann. Han nevnte ikke hva slags bakterier det kan være snakk om.

– Det er et eliminasjonsspill. Vi begynner med å teste de vanligste årsakene og deretter går vi videre til de mindre vanlige. Vi må så bekrefte disse resultatene fra forskjellige laboratorietester.

Myndighetene har sendt prøver til laboratorier i Botswana, Sør-Afrika, Zimbabwe og USA, ifølge Reuters.

Blågrønnbakterier?

National Geographic har tidligere gått igjennom mulige dødsårsaker.

Elefantene kan ha drukket vann som er forgiftet med blågrønnbakterier, ifølge nettstedet. Flere av elefantene er nemlig funnet i nærheten av vann. Blågrønnbakterier lever over hele kloden og noen av dem produserer giftstoffer. De farligste versjonene kan føre til lammelser, leverskade og død.

Blågrønnbakterier har sannsynligvis stått bak forhistoriske tilfeller av massedød blant elefanter, ifølge National Geographic. Men, regnfall burde ha skylt vekk opphopningen med bakteriene, og elefantene har dødd i regionen over et par måneder.

En annen mulighet som blir vurdert, er om mennesker har forgiftet elefantene. Foreløpig er det ikke kommet resultater som tyder på det.

Myndighetene i Botswana har enda ikke konkludert.

