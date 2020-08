Trump forbyr Tiktok og WeChat om 45 dager

Presidentordrene innebærer at amerikanske borgere forbys å overføre penger via de to populære appene via deres kinesiske eiere. Tiktok eies av Bytedance, mens WeChat eies av Tencent.

Tiktok er en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet, heter det i presidentordren. Der viser Trump til at den populære appen samler inn data om brukerne.

– Denne datainnsamlingen er en trussel ved at den lar det kinesiske kommunistpartiet få tilgang til amerikaneres personlige informasjon. USA må vise standhaftig handling mot eierne av Tiktok for å beskytte vår nasjonale sikkerhet, skriver presidenten.

Samme ordlyd bruker han om WeChat.

– Vil gjengelde



Presidentordren kommer samtidig som Microsoft, etter samtaler med amerikanske myndigheter, vurderer å kjøpe den amerikanske virksomheten til Tiktok innen 45 dager.

Til Reuters sier James Lewis, teknologi-ekspert ved Senteret for strategiske og internasjonale studier i Washington, at Kina trolig vil komme med en reaksjon på ordren.

– Dette bryter forholdet mellom USA og Kina i den digitale verden. Kina vil absolutt gjengjelde dette, sier han.



Handelsstrid



Tiktok, som har over 1 milliard brukere verden over, har blitt trukket inn i en større diplomatisk og handelsmessig strid mellom USA og Kina.

USAs regjering mener Tiktok kan dele opplysninger om brukerne med Kinas myndigheter, noe Bytedance bedyrer at de aldri har gjort. Opplysninger om Tiktok-brukere, som deler korte videosnutter fra sine mobiltelefoner, lagres i dag i USA og Singapore.

Torsdag opplyste Tiktok at de har planer om å bygge sitt første datasenter for europeiske brukere i Irland. Prosjektet har en prislapp på 4,4 milliarder kroner, og senteret skal være i drift i 2022, ifølge selskapets globale sjef Roland Cloutier.