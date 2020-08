Mor til død treåring dømt for uaktsomt drap i Sverige

Norrkjöpings tingrett dømmer også moren for narkotikaforbrytelser. Men hun frikjennes ifølge dommen for drap, grov mishandling og likskjending.

Hendelsene i leiligheten, som førte til den treårige jentas død, har ikke kunnet klargjøres, skriver retten i en pressemelding.

Kvinnen ble i mai tiltalt for å ha drept sin tre år gamle datter ved stump vold. Det ga indre hodeskader og ytre skader på ryggen, hodet, høyre arm og begge beina, ifølge tiltalen.

Påtalemyndigheten tiltalte henne for «ekstremt grov mishandling» og drap og krevde 14 års fengsel.

– Med høy sannsynlighet er datteren utsatt for vold av faren ved minst et par tilfeller i nær tilknytning til den hendelse som første til at datteren falt mot en hard gjenstand med traume mot hodet som resultat. Hvordan volden ble utøvd og nærmere hvordan datteren falt i denne sammenheng har det ikke vært mulig å kartlegge, skriver retten.

Moren har tidligere forklart at datteren falt og slo hodet i badekaret, men denne forklaringen tror ikke tingretten på.

Faren døde i varetekt i februar og har følgelig ikke kunnet tiltales, heter det.