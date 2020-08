Frankrike frykter mangelfull testing med ny coronarunde på vei

Smittetallet øker i befolkningen, men helsevesenet klarer ikke å holde testkapasiteten oppe. En av grunnene er at mange klinikker har sendt sine ansatte på sommerferie.

Leger og smitteeksperter sier at ferieavvikling akkurat i disse viktige ukene er nok et tegn på at coronabekjempelsen lider av betydelige svakheter. Selv regjeringens eget rådgivningsorgan for smittebegrensning sier at strategien er uorganisert og utilstrekkelig.

– For det første er det mangel på personell til å utføre selve testingen. Hvis vi ikke mobiliserer helsearbeidere og pålegger dem å være tilgjengelig, er det rett og slett ikke nok folk, sier Christophe Prudhomme ved krisemottaket i Paris-forstaden Bobigny.

Svak organisering

Han påpeker dernest at det er svakheter i organiseringen. Mange som trenger testing, må ringe sju-åtte laboratorier og stå i lange telefonkøer, for så å få vite at de ikke får time før ut i neste uke en gang og resultat uken etter det.

Frankrike må øke kapasiteten på testing for å holde tritt med smitteutbredelsen, sier eksperter. Foto: Michel Euler / AP

Flere land har problemer med å få testet tilstrekkelig mange, men i Frankrike er august tradisjonelt en stengt måned, da hele landet tar ferie. Dette får følger for smittebekjempelsen, advares det fra flere hold. I Paris er det lange køer utenfor de få laboratoriene som holder åpent.

Under første bølge opplevde det franske samfunnet at sykehusene nesten knelte under vekten av covid-19-tilfeller. Omfanget var ukjent, testingen helt tilfeldig og utilstrekkelig. Over 30.000 har mistet livet siden mars.

Bedre forberedt

Etter to måneder med full nedstengning av samfunnet og mye sjelegransking er det franske helseapparatet i mye bedre stand til å møte en oppblomstring. Men testing i stor skala er nøkkelen til oversikt og mulig kontroll.

Smitteantallet øker time for time og er oppe i 1.000 nye tilfeller daglig. Antallet innlagte pasienter øker sakte, men sikkert, for første gang på måneder.

– Viruset ble ikke borte, langt derifra. Smitten fortsetter å bre seg og dukker opp regionalt i kraftige lommer. Vi må tilpasse testingen til hvordan viruset utvikler seg, sier François Blanchecotte. Han er leder av foreningen for medisinske biologer og har deltatt i frontlinjen i arbeidet med testing.

Teste der folk er

Blanchecotte går inn for målrettet testing, for eksempel på feriesteder, klubber, strender og turistmål det mange unge er samlet nå på sommeren. Og testingen må avpasses etter de laboratorier som holder åpent. Paris-opplegget med fri testing skaper bare flaskehalser og frustrasjon, mener han.

Eiffeltårnet har nå åpnet igjen, men var stengt mens coronautbruddet herjet som verst i Frankrike. Foto: Christophe Ena / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Smittespesialisten har forståelse for at nettopp folk i helsevesenet har behov for sommerferie, men arbeidet mot smittespredning kan ikke stoppe opp, sier han. Myndighetene har ikke pålagt noen å avblåse ferien, men har snarere hyret inn legestudenter, brannmannskaper og ambulansepersonell å stikke testpinnene ned i halsen på folk.

Etter kritikk for manglende kapasitet har helsemyndighetene nå giret opp virksomheten og sier det kan utføres 700.000 tester i uken. Men tallet smittetilfeller øker dobbelt så fort som testkapasiteten.

Blanchecotte frykter høsten.

– September, oktober og november blir vanskelige måneder. Vi må være bedre forberedt, sier han.