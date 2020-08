Bolsonaro beordres til å bedre urfolks beskyttelse mot koronavirus

Høyesterettsdommerne gikk enstemmig inn for å pålegge regjeringen å sette opp helsestasjoner for alle isolerte urfolkslandsbyer og til å innføre en plan for å fjerne folk fra utsiden som oppholder seg ulovlig, som for eksempel gullgravere. To av domstolens elleve dommere var fraværende.

Dommer Luís Roberto Barroso, som førte saken, sa onsdag at å holde borte gullgravere, som knyttes til miljøkriminalitet som avskoging og ulovlig utvinning av ressurser, er et «nødvendig tiltak» som har blitt neglisjert av regjeringen i flere tiår. I tillegg øker deres tilstedeværelse risikoen for at sårbar urbefolkning blir smittet av det nye koronaviruset.

Tidligere onsdag døde en framtredende urfolksleder etter å ha blitt smittet av koronaviruset. Ifølge urfolksorganisasjonen APIB, som samler helsedepartementets tall og informasjon fra lokale urfolksledere, har 22.325 personer fra Brasils urfolksgrupper blitt registrert smittet av covid-19, mens 633 har mistet livet.