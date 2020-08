Meghan får holde navnene på venner hemmelig

– Inntil videre vil retten innfri kravet hennes, sier dommeren Mark Warby onsdag.

Meghan har saksøkt avisen Mail on Sunday og nettsiden MailOnline som i fem artikler har gjengitt deler av et håndskrevet brev som hun skrev til faren Thomas Markle etter at hun giftet seg med prins Harry i 2018.

Hertuginnen krever erstatning fra medieselskapet Associated Newspapers for misbruk av privat informasjon, krenkelse av opphavsrett og brudd av databeskyttelse.

Mobbing



Dommeren ble bedt om å forhindre at det blir gjort kjent detaljer om vennene som uttalte seg anonymt i det amerikanske magasinet People i 2019. De tok til orde mot det som Meghan sier var mobbing fra den britiske tabloidpressen.

Associated Newspapers bestrider anklagene og sier det var hertuginnens venner som gjorde brevet til et offentlig sak ved å beskrive det i magasinet People.

Meghan tapte i mai den første delen av saken hun hadde anlagt mot Mail On Sunday, men med åpning for at saken kunne komme for retten senere med et forbedret juridisk grunnlag.

Bosatt i Los Angeles

Den amerikanske skuespilleren Meghan Markle og prins Harry som er barnebarn til den britiske dronning Elizabeth, giftet seg i 2018. De fikk sønnen Archie samme året.

Paret er nå bosatt i Los Angeles etter at de i begynnelse av 2020 valgte å trekke seg tilbake fra sine kongelige plikter etter svært negativ oppmerksomhet fra britisk presse.

VIDEO: Siste kongelige opptreden for Harry og Meghan