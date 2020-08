85 prosent av Libanons kornlager kan ha gått tapt i eksplosjonen

Libanon importerer 80 prosent av kornet landet forbruker, og store deler av det lagres i havna. Ifølge nyhetsbyrået AP viser dronebilder at flere store siloer ble ødelagt av eksplosjonen.

Det anslås at rundt 85 prosent av Libanons kornlager ble oppbevart i siloene som ble ødelagt.

Økonomi- og handelsminister Raoul Nehme sier at kornet som ble lagret i havnesiloene ikke kan brukes, men at Libanon har nok korn for umiddelbar framtid og at landet nå vil importere mer.