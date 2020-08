Paret ringte hverandre dagen barnas lik ble funnet: – Jeg elsker deg

Joshua Vallow (7) og Tylee Ryan (17) forsvant sporløst i september 2019. Forsvinningen utløste en storstilt politijakt over flere amerikanske delstater.

Den 9. juni 2020 ble jakten avsluttet da likene deres ble funnet, partert og brent.

De hadde blitt begravd på en tomt eid av stefaren deres, Chad Daybell (51). Både Daybell og barnas mor, Lori Vallow (46), er arrestert, siktet for å ha holdt tilbake informasjon om hvor barna befant seg.

Myndighetene har fortsatt ikke gått ut med hvordan barna døde, og ingen er siktet for drapene.

Sentralt bevis



Joshua Vallow (7) og Tylee Ryan (17) ble funnet drept på tomta til sin stefar i juni. Foto: National Center for Missing and Exploited Children

Daybell møtte nylig i et rettsmøte, hvor det ble presentert beviser for rettssaken. Blant bevisene som kom frem, var en telefonsamtale mellom Daybell og Vallow, fra fengselet Daybell er varetektsfengslet i. Samtalen er gjengitt på KSL News Radio:

– Går det bra? spør Vallow umiddelbart.

– Nei, de gjør søk på tomta, svarer Daybell.

Etter forvirring om hvorvidt det er tomta eller huset som det gjøres søk på, spør Vallow hva hun kan gjøre for Daybell.

– Jeg er ganske rolig.

Daybell må deretter ta en ny samtale, og avslutter praten med Vallow:

– Jeg elsker deg så mye, sa Daybell.

– Jeg elsker deg. Skal jeg prøve å ringe deg senere? spør Vallow.

– Jeg vet ikke. Du kan prøve. Jeg svarer hvis jeg kan.

Les også : Familiemysteriet i Rexburg: Dommedagsprofeti, dødsfall og løgner

Vallow i telefonsamtale: – Joshua er trygg

Det ble spilt av flere telefonsamtaler i rettssalen, blant annet mellom Lori Vallow, Chad Daybell og Vallows bestevenninne, Melanie Gibb.

Den 8. desember 2019 skal Gibb ha krevd svar fra paret om barnas oppholdssted.

– Jeg vet nøyaktig hvor Joshua er. Han har det fint og er trygg, gjenforteller East Idaho News, som var tilstede i rettssalen da samtalen ble spilt av.

Vallow påstår videre at hun ikke har gjort noe galt, og gjør bare det Gud ber henne om å gjøre. I løpet av telefonsamtalen blir religionen et tema, hvor Vallow konkluderer:

– Jesus kommer snart tilbake.

Hun avslutter samtalen med å understreke at hun «står med Jesus».

Dommedagsdato kom og gikk

Saken om Vallow-barna og deres mor og stefar har skapt store overskrifter verden over.

Et av særtrekkene til paret som trekkes frem, er deres tilhørighet til en dommedagssekt som forventet Jesus’ oppstandelse i juli 2020 og verdens påfølgende undergang, kalt «Preparing a People».

Den nøyaktige datoen var 22. juli. Tidligere skal Daybell ha forutsett at to jordskjelv ville inntreffe i Wasatch, Utah, som et tegn på at dommedagen er nær, ifølge New York Post.

Men 22. juli 2020 kom og gikk, uten jordskjelv og uten verdens undergang.

Vallow har også uttalt seg fritt om sin tro på at dommedag er nær:

– Vi samles som helgener, brødre og søstre, og forbereder oss på Jesu oppstandelse, uttalte Vallow i en podcast i 2018, ifølge New York Post.

Tidligere har det også kommet frem via rettspapirer at Vallow og Daybell mente at barna var besatt og blitt zombier.

I oktober 2018, ett år før Joshua og Tylees forsvinning, viser e-postinteraksjon Fox 10 Phoenix tidligere har fått tilgang til, at Vallow ba Daybell vurdere hvorvidt familien hennes hadde en «mørk eller lys ånd».



Ifølge tabellen Daybell vedla ble Tylees ånd vurdert som mørk, Joshuas som lys.