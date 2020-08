Prins Joachim utskrevet fra sykehus

– Legenes vurdering er at prinsens helse har bedret seg i en slik grad at Hans Kongelige Høyhet kan skrives ut, sa Lene Balleby, talskvinne for det danske kongehuset tirsdag.

Den 51 år gamle prinsen hadde vært på ferie og ble innlagt på universitetssykehuset i Toulouse 24. juli. Der ble han hasteoperert for å fjerne en blodpropp i hjernen.

Prins Joachim oppholder seg nå på sin mors, dronning Margrethes, residens Chateau de Cayx sørvest i Frankrike.

Prins Joachim er nummer seks i arverekkefølgen i Danmark.