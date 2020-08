Sørget ved datterens dødsleie - så kom politiet og rev faren vekk

– Jeg får ikke puste! Jeg er svimmel! Jeg trenger medisinen min. Dere er dyr, skriker 59 år gamle Rashid Abbasi mens han ligger nede på gulvet med to politifolk over seg.

Hele hendelsen, som ble filmet av politiets egne bodycam, utspilte seg på et sykehus i Northumbria i Nord-England i august i fjor. Ekteparet Rashid og Aliya Abbasi hadde fått beskjed fra sykehusets leger om at deres alvorlig syke datter Zainab på snart seks år skulle kobles fra respiratoren som hjalp henne med å puste.

Jenta hadde fått påvist den svært sjeldne og arvelige Niemann-Picks sykdom da hun var to år gammel, en stoffskiftesykdom som ifølge SNL som regel fører til døden i førskolealder. Foreldrene, som selv begge er leger, reagerte kraftig på beskjeden fra sykehusledelsen og insisterte på en annen behandling som de mente ville holde datteren i live.

Ifølge Daily Mail hevder foreldrene at de ved to tidligere tilfeller da Zainab ble alvorlig syk, hadde argumentert for å bruke steroider fremfor å ta henne av respirator. Dette skal ha bidratt til at hennes helse bedret seg. Men denne gangen ville ikke sykehuset følge foreldrenes ønsker.

Kunne ikke gå frivillig

Etter gjentatte forsøk på å snakke med foreldrene som sammen med sin sønn satt ved sengen til datteren, ble det besluttet å ringe politiet. På politiets egne opptak som er blitt offentliggjort, kan vi se de fire politifolkene be foreldrene om å bli med ut på gangen.

– Vi er nettopp blitt fortalt, for omtrent en halvtime siden, at de har tenkt å ta ut slangen og at vår datter kommer til å dø, forklarer moren til politiet.

I et intervju med BBC Radio 4-programmet «Today» tidligere denne uken, forteller Rashid Abbasi, som i flere tiår selv har jobbet som konsulent på luftveier ved et annet sykehus i omegn, at det var utelukket for ham å forlate rommet.

– Jeg visste at dersom jeg gikk ut frivillig, ville de ikke slippe meg inn igjen. Og hvis jeg er borte fra min datters side, kan legene benytte anledningen til å koble fra respiratoren.

– Jeg får ikke puste

Etter å ha flere ganger insistert på at faren skulle komme ut på gangen for å snakke med dem, griper to politibetjenter tak i ham etter at deres kolleger først har forsøkt få med seg kona som setter seg til motverge. På videoen kan vi se hvordan de river Abbasis hånd bort fra datterens og tar nakkegrep om mannen før de drar ham med seg ut på gangen.

Ute på gangen skriker Abbasi, som er redd for at politiets behandling skal få helsemessige konsekvenser for ham.

– Jeg får ikke puste. Det gjør vondt i brystet. Jeg trenger medisinene mine. De ligger i lommen min. Jeg må få medisiner, roper han mens politiet holder ham nede til gulvet.

– Du skal få dem når du roer deg ned, svarer en av politifolkene.

(Saken fortsetter under)

Opptaket fra hendelsen på sykehuset i Northumberland i England ble gjort med politiets egne bodycamera. Foto: Skjermdump

En av betjentene sier at han kan sette seg i stolen. Abbasi svarer at han er svimmel og gjentar at han trenger medisiner.

– Hvorfor gjør dere dette? Dere er dyr! sier han og får til svar at han selv er skyld i dette.

Deretter setter politiet håndjern på ham, stripser bena hans sammen og løfter ham opp på en båre mens en politikvinne anklager Abbasi for å ha sparket til henne.

– Du oppfører deg som et dyr. Det er motbydelig, fortsetter politikvinnen før Abbasi fraktes bort.

Litt senere på dagen viste det seg at Abbasi hadde hatt et hjerteinfarkt mens politiet holdt ham nede. Dagen etter fikk han en hasteoperasjon for å få utvidet blodårene.

Saksøker sykehuset

Etter at 58-åringen ble fraktet ut av sykehuset i håndjern på en båre, appellerte det statlige helsevesenet i Storbritannia til Høyesterett om å få tillatelse til å slå av respiratoren som holdt Zainab i live. Like før høringen skulle finne sted i september i fjor, døde seksåringen.

Ekteparet Abbasi har nå gått til søksmål mot politiet i Northumbria for urettmessig pågripelse. De vurderer samtidig å saksøke det statlige helsevesenet i Storbritannia.

– Jeg reagerte slik enhver sorgtynget far ville gjort, men med bakgrunn i min profesjonelle kapasitet visste jeg at datteren min ikke fikk den nødvendige behandlingen hun trengte for å leve, sier Abbasi til BBC Radio 4-programmet «Today».

– Fordi jeg utfordret deres beslutning og for å forsøke å beskytte min datters liv, ble jeg behandlet som en kriminell og et dyr. Dette var brutalt og uakseptabelt, men vi vil understreke at det var legene og sykehuset som eskalerte situasjonen og som unødvendig involverte politiet.

En talsperson for sykehuset sier i en kommentar til Independent at de har handlet til det beste for Zainab Abbasi.



«Når uenigheter om klinisk omsorg inntreffer, gjør vi alt vi kan for å lytte, forstå og gi støtte under svært vanskelige og følsomme omstendigheter.

I veldig sjeldne tilfeller, når det er fare for sikkerheten til noen av pasientene i vår omsorg, til pårørende, besøkende eller til våre ansatte - eller ved hindring eller forstyrrelse av utføring av omsorg og behandling - er det nødvendig for oss åsøke hjelp fra vårt sikkerhetspersonell eller politiet.



Vi må understreke at det å gå til et slikt skritt aldri tas lett. Vi vil gjerne overbringe vår inderlige sympati og medfølelse til familien i denne svært vanskelige tiden.»