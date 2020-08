Britene frykter medisinmangel etter brexit

– Vi oppfordrer selskap til å gjøre lagre til en sentral del av sine beredskapsplaner, og vi ber industrien om mulig å etablere lagre på britisk jord som kan dekke seks ukers forbruk, heter det i et brev fra det britiske helsedepartementet til legemiddelindustrien.

Storbritannia forlot EU 31. januar, men er del av EUs indre marked og tollunion i en overgangsperiode fram til nyttår.

Forhandlingene om en endelig avtale går imidlertid trått, og det er en risiko for at britene forlater unionen uten at noen slik avtale foreligger.

Dette kan i så fall føre til redusert strøm av varer over Den engelske kanal, og helsedepartementet i London setter derfor i verk tiltak for å hindre mangel på legemidler og medisinske produkter.