New York-statsadvokat antyder bred etterforskning av Trump Organization

Statsadvokat Cyrus R. Vance på Manhattan forsvarte innsynsbegjæringen i en føderal domstol mandag.

Han krever innsyn både i personlige skattemeldinger og skattemeldinger fra president Donald Trumps selskaper for en periode på åtte år, dokumenter som Trump så langt har klart å holde et tett lokk på.

– Begjæringen er å regne som trakassering av presidenten

Trumps advokater uttalte i juli at begjæringen var å regne som trakassering av presidenten og argumenterte med at den omfattet for mye. De har gått til søksmål for å stanse utleveringen av skattemeldingene.

Så langt er lite kjent om årsaken til begjæringen om innsyn, ut over at deler av etterforskningen handler om utbetalinger til kvinner som hevdet de har hatt forhold til Trump.

Vances' advokater sier imidlertid mandag at Trumps argumenter om at innsynsbegjæringen var for bred, kommer fra det de kaller et falskt premiss om at etterforskningen bare dreier seg om betaling av såkalte hysjpenger til kvinner.

– Grunnløse beskyldninger fra Trump truer etterforskningen

– Retten er allerede klar over at denne antakelsen er undergravd av uomtvistelig informasjon som er offentlig kjent, skriver statsadvokaten.

– Det foreligger offentlige beskyldninger om mulig kriminell aktivitet ved Trump Organization i New York som strekker seg et tiår tilbake, skriver advokatene videre. De mener at det de omtaler som grunnløse beskyldninger fra Trumps side truer etterforskningen av saken, og de ber om at argumentene fra presidentens advokater avvises.

Dommeren har satt midten av august som tidsfrist for innsending av argumenter i saken.