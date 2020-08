Spanias ekskonge Juan Carlos flytter fra landet

Hvor den tidligere kongen reiser i eksil, er ikke kjent.

Mandag offentliggjorde det spanske kongehuset et brev fra Juan Carlos til sønnen, kong Felipe.

– Jeg informerer om min beslutning om å flytte ut av Spania i denne perioden, heter det i brevet.

Den tidligere kongen skriver at han har tatt beslutningen i forbindelse med «de offentlige konsekvensene av enkelte tidligere episoder i privatlivet».

Juan Carlos føyer til at han ikke ønsker å gjøre situasjonen vanskelig for sønnen.

Det er ikke kjent hvor 82-åringen oppholder seg i øyeblikket.

Korrupsjonsanklage



Spanias statsminister Pedro Sánchez ga nylig uttrykk for bekymring for saken. Landets øverste domstol ga i juni grønt lys for etterforskning av den tidligere kongen, som anklages for korrupsjon i forbindelse med en kontrakt inngått mellom et spansk konsortium og myndighetene i Saudi-Arabia om bygging av høyhastighetsjernbane mellom Mekka og Medina.

I kraft av å være konge, hadde Juan Carlos imidlertid juridisk immunitet fram til han abdiserte i 2014, og etterforskningen handler derfor om utviklingen i etterkant.

Saken granskes også i Sveits, og spanske medier har offentliggjort opplysninger fra den sveitsiske etterforskningen der det går fram at Juan Carlos skal ha mottatt millioner av euro fra Saudi-Arabias avdøde kong Abdullah.

Ekskongen anklages også for å ha overført et stort beløp til en forbindelse, noe etterforskerne vurderer som et mulig forsøk på å skjule pengene fra myndighetene.

Frasa seg arv



Etter nyhetsmeldinger om at kong Felipe hadde tilgang til en konto i utlandet som inneholdt en gave fra Saudi-Arabia på 65 millioner euro, gikk han ut og frasa seg enhver personlig arv fra sin far. Felipe fratok også faren apanasjen på 194.232 euro i året.

82-åringen har gjennom sin advokat så langt avvist å kommentere saken. Kongehuset benekter også at Felipe har hatt kjennskap til de angivelige pengeoverføringene til faren.

Juan Carlos bidro til en fredelig gjeninnføring av demokratiet i Spania etter diktator Francisco Francos død i 1975.

De senere års avsløringer har imidlertid gitt støtten til monarkiet et skudd for baugen i Spania, og det har vært demonstrasjoner mot kongehuset.

VIDEO: Her abdiserer kong Juan Carlos