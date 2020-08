Barack Obamas storebror langer ut: «Kald og hensynsløs»

11. juli kom boken «Big Bad Brother from Kenya» på Amazon, ført i pennen av Barack Obamas halvbror, Malik Obama.

I boken, som det angivelig har tatt Malik 22 år å fullføre, og som har gjort få utslag på salgsstatistikkene, skriver Malik Obama utfyllende om uvennskapet mellom dem som skal ha startet i 2016. Da gikk 62-åringen ut offentlig og proklamerte at han skulle stemme på Trump ved presidentvalget.

I et intervju med New York Post beskriver han sin berømte lillebror som «kald og hensynsløs».

– Han ble rik, og da ble han en snobb, sier Malik (62) til avisen via Skype fra hjemmet sitt i den kenyanske landsbyen Nyang’oma Kogelo.

– Jeg så at han var den typen menneske som ønsker at andre skal tilbe ham. Han hadde et behov for å bli tilbedt, og det ville ikke jeg gjøre. Jeg er hans storebror, så da gjør jeg ikke slikt.

Krangel om stiftelse

Malik Obama er amerikansk statsborger og er opprinnelig fra Kenya. De to brødrene deler felles far, Barack Hussein Obama Sr., men de møttes ikke før de begge var i Washington i 1985. Da var Barack Obama blitt 24 år gammel.

De skal lenge ha hatt et nært forhold, blant annet var storebroren Baracks forlover da han giftet seg med sin kone Michelle. Malik er også den av Baracks søsken som besøkte ham hyppigst i løpet av hans første periode i Det hvite hus.

Den gang da: Malik Obama feirer halvbrorens seier i presidentvalget i 2008 mens han er på besøk hjemme hos familien i Kenya. Foto: AP Photo/Matt Dunham

De første sprekkene i forholdet mellom brødrene kom ifølge Malik da han presenterte planer om å opprette et fond i deres fars navn. Barack hadde vært tydelig på at han ikke ville gi sin støtte og insisterte på at nettstedet og stiftelsen ble lagt ned.

I boken beskriver Malik Obama en hissig samtale med Barack like før innvielsen i 2009 :

Vi snakket til langt på natt den kvelden.Han truet med å«kutte megut»dersom jeg fortsatte medplanene.

I boken kommer Malik Obama med flere angrep på det han mener er halvbrorens manglende interesse for å stille opp for eller gi økonomisk hjelp til familien i Kenya.

Blant annet nevner han Obamas besøk i Kenya i 2015. Under en familiemiddag benyttet han anledningen til å fremlegge en personlig appell på vegne av deres felles tante Hawa Auma Hussein som var fattig:

Det var utfordrende for meg da jeg forsøkte å formidle tante Hawas ønsker til hennes nevø. Hun ville at han skulle se til henne, skaffe henne et hus, og så videre. Jeg sa til ham at han skyldte både henne og familien å gjøre noe. Barack svarte at han var blakk.

– 110 prosent bak Trump

Kroken på døra for søskenkjærligheten mellom de to halvbrødrene kom i 2016 da Malik Obama gikk ut og sa at han kom til å stemme på Donald Trump.

– Han appellerer til meg, og jeg synes han er jordnær og snakker fra hjertet. Han prøver ikke å være politisk korrekt , sa han til Reuters. Han var ellers lite imponert over halvbrorens åtte år ved makten.

– Jeg føler meg som en republikaner nå fordi de er imot likekjønnet ekteskap og det tiltrekker meg, sa han til New York Post før valget i 2016, der Trump like så greit inviterte ham med som en av sine støttespillere under den ene TV-sendte debatten.

I intervjuet med New York Post nøler ikke Malik Obama med å fortelle hvem han skal stemme på ved det kommende presidentvalget.

– Jeg står fremdeles 110 prosent bak Trump. Han er ikke falsk. Han forteller oss hvordan han ser det. Han er dristig, uredd og han er tøff, forteller Obama.

Samtidig benytter han anledningen til å gjøre narr av Joe Biden.

– Jeg tror ikke han kommer til å klare det. Tennene hans faller ut. Han ser ut som han kommer til å falle død om.