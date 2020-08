Israelsk militære angrep milits på Golanhøydene

Den israelske hæren opplyser selv at den angrep de fire nær en israelsk hærpost på de sørlige Golanhøydene, mot grensen til Syria.

– Det israelske forsvaret hindret et forsøk på plassere eksplosiver ved den syriske grensen. Spesialstyrker overrumplet terrorister som satte ut sprengstoff ved grensegjerdet. Det ble avfyrt skudd mot de fire terroristene, som ble truffet. Ingen skader på våre styrker, skriver det israelske militæret om aksjonen på Twitter.

Hæren skriver videre at den legger ansvaret for hendelsen på det syriske regimet og at de ikke vil tillate noen krenkelse av den israelske statens suverenitet.

De siste to ukene har det vært spent på Israels nordgrense etter at Hizbollah sverget å hevne døden til en av sine soldater som ble drept i et flyangrep mot iranskstøttet milits i Syria, skriver avisa Haaretz.