Orkanen Isaias nedjustert til tropisk storm

Orkanen sendte kraftig nedbør over Bahamas tapte styrke da den beveget seg videre mot land. Det er ventet at den vil øke i styrke igjen før den treffer Florida ut på dagen søndag.

– Vi vil se effektene mot kvelden. Ikke bli lurt av at den er blitt justert ned, advarte Floridas guvernørs Ron DeSantis innbyggerne i delstaten lørdag kveld, lokal tid.

Det er ventet at orkanen vil utfordre myndighetenes krisehåndtering, ettersom delstaten sliter med mye koronasmitte. Myndighetene stengte allerede lørdag strender og offentlige parker, samt at alle sentre for koronatesting ble lukket.

Guvernøren advarte folk om at strømmen kunne bli borte og oppfordret folk til å sørge for at de hadde nødvendig mat og vann i huset til å greie seg en stund.