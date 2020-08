Sør-Afrika har registrert over en halv million smittetilfeller

– I dag har Sør-Afrika overgått 500.000, med til sammen 503.290 covid-19-tilfeller registrert, sier helseminister Zweli Mkhize i sin daglige oppdatering.

Landet har registrert 8.153 dødsfall i forbindelse med koronasmitte og er det hardest rammede landet i Afrika med over halvparten av alle påviste smittetilfeller i verdensdelen. Gauteng-provinsen, med storbyen Johannesburg, er nå Afrikas episenter for korona med over en tredel av de påviste tilfellene i landet. Over 3 millioner mennesker er testet siden utbruddet i mars.

Bare USA, Brasil, Russland og India har registrert flere smittetilfeller enn Sør-Afrika.

Stor overdødelighet

Hittil er registrert 8.153 dødsfall som er direkte knyttet til virusutbruddet. Forskere har imidlertid registrert en økning på nesten 60 prosent i antall naturlige dødsfall de siste ukene og mener dette har sammenheng med koronaspredningen.

Sør-Afrikas medisinske forskningsråd (SAMRC) har anslått at en overdødelighet på 22.000 naturlige dødsfall i perioden fra 6. mai til 21. juli har sammenheng med virusutbruddet.

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa holdt seg imidlertid til de offisielle tallene da han lørdag sa at landet hadde en dødelighet på 1,6 prosent.

– Mens Sør-Afrika har verdens femte høyeste antall tilfeller av covid-19, er vi bare på 36. plass når det gjelder antall døde målt mot befolkningstallet, sa Ramaphosa.

– Korrupsjon

Etter at restriksjonene, som først ble innført i slutten av mars, ble løst opp har antallet smittetilfeller igjen begynt å stige raskt. Det er også kommet beskyldninger om korrupsjon i forsyningslinjene som skal sørge for smittevernutstyr til offentlige sykehus.

Presidentens talsperson, Khusela Diko ble i forrige uke suspendert fra jobben mens hennes ektemann blir etterforsket for befatning med ulovlige kontrakter knyttet til personlig smittevernutstyr. Også helseministeren i Gauteng-provinsen, Bandile Masuke er suspendert, mistenkt for korrupsjon knyttet til medisinske forsyninger.

– Det er samvittighetsløst at det finnes mennesker som bruker en slik helsekrise til å berike seg selv, sa Ramaphosa i sin uttalelse lørdag.