Amerikansk høyesterett lar Trump fortsette å bygge grensemur mot Mexico

Avgjørelsen fredag endte 5–4 som tilsvarer de ideologiske skillelinjene mellom konservative og liberale dommere i USAs høyesterett.

En føderal domstol konkluderte i i juni med at presidentens flytting av penger innenfor forsvarsbudsjettet, for å skaffe nødvendige midler til å bygge grensegjerdet mellom USA og Mexico, ikke var lovlig.

Men et flertall av dommerne i Høyesterett konkluderte altså med at omdisponeringen av totalt 2,5 milliarder doller, over 22 milliarder kroner, fra forsvarsbudsjettet var lovlig og avviste derfor å stanse arbeidene med å sette opp grensesperrene.

Avgjørelsen vil gjøre det mulig for Trump å holde sitt valgkampløfte og fortsette byggingen av et i alt 208 kilometer langt grensegjerde mot Mexico gjennom New Mexico, Arizona og California. Til nå er 148 kilometer av gjerdet bygget, ifølge amerikanske grensepoliti.