Facebook øker tilbud for å oppnå forlik etter massesøksmål

I januar tilbød Facebook saksøkerne 550 millioner dollar, 5 milliarder kroner, til brukere i den amerikanske delstaten Illinois som ble utsatt for ansiktsgjenkjenning uten å ha gitt tillatelse til det.

Fredag ble det kjent at Facebook nå har lagt på 100 millioner dollar, drøyt 900 millioner kroner, til på bordet for at saken skal gå til forlik, melder Reuters. Det betyr at de som har tatt del i søksmålet mot nettgiganten vil få noen hundre dollar hver.

Bakgrunnen for den rettslige tvisten stammer fra 2015 da Facebook brukte ansiktsgjenkjenning på millioner av bilder, blant annet for å gi forslag til bilder som kunne tagges.

Problemet var bare at strenge personvernregler i delstaten Illinois gjorde denne teknologien ulovlig der. Lovverket i delstaten sier at selskaper må be om tillatelse før de kan samle inn biometrisk informasjon.