Medier: To omkom og 50 ble skadd i togulykke i Portugal

Et passasjertog skal fredag ha kjørt inn i en skinnegående anleggsmaskin i området Matas i kommunen Coimbra.

280 mennesker var om bord på passasjertoget, skriver avisa Correio da Manhã.

Avisa meldte først at én person var død, men tallet ble senere endret til to. Også avisa Expresso viser til en kilde som sier at to mennesker er omkommet.

Et stort antall utrykningskjøretøyer ble sendt til stedet etter ulykken.