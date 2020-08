Trump setter ned foten i møte med bølge to: – En ny lockdown er ikke aktuelt

Under en pressekonferanse torsdag kveld hevdet Donald Trump at ingen er immune i møte med den nye runden med smittespredning av coronaviruset. Ifølge presidenten er den pågående pandemien det verste landet har stått overfor på over 100 år.

– Vi har ikke vært vitne til noe lignende siden 1917, på over hundre år. Statene opplever at viruset blusser opp igjen, og ingen er immune, sa presidenten under pressekonferansen.

Trump hevder at en nedstengning av hele landet ikke lengre er et alternativ. Likevel mener han at det var riktig å sende hele landet i lockdown i vår.

– Valget vi tok var riktig, og det har reddet millioner av menneskeliv, men en ny nedstengninger ikke lengre aktuelt. Vi kan gjennomføre korte nedstengninger i visse områder, men en lang runde med nedstengning er ikke et alternativ, sa Trump.

USA er blant de hardest rammede landene med 4,5 millioner smittetilfeller og 154.000 dødsfall som følge av coronaviruset. Presidenten sier at landet er sorg i møte med den «usynlige fienden».

– USA er i sorg over tapet av de over 150.000 amerikanerne som har mistet livet til denne forferdelige og usynlige fienden, sa presidenten.

