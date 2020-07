Tredagers våpenhvile innledet i Afghanistan

Mange håper våpenhvilen vil føre til fredsforhandlinger som kan få slutt på den nesten 19 år lange krigen, men få timer før den trådte i kraft fredag, ble minst 17 mennesker drept av en bilbombe øst i landet.

Taliban avviser imidlertid at gruppa var innblandet. Dermed retter mistanken seg mot den ytterliggående islamistgruppa IS, som de siste årene også har etablert seg i Afghanistan.

Denne uken sa landets president Ashraf Ghani at regjeringen snart har løslatt 5.000 Taliban-fanger, noe som vil innebære at opprørernes viktigste betingelse for å starte forhandlinger er innfridd.

Også Taliban har signalisert at fredsforhandlingene vil kunne starte rett etter feiring av id al-adha, som markerer slutten på muslimenes årlige pilegrimsferd.

– Vi ønsker en permanent våpenhvile fra Taliban, ettersom det er de som har banet vei for at andre terrorgrupper opererer i Afghanistan, sier en drosjesjåfør, Mohammad Tahir, til nyhetsbyrået AFP etter å ha deltatt på en bønn i en moské i Kabul.

Hundrevis av mennesker møtte fram i byens moskeer fredag formiddag, og alle ble sjekket av væpnede vakter før de fikk slippe inn.