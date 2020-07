Trump toner ned utspill om å flytte valget

Presidenten mener utstrakt bruk av poststemmer fører til mer valgfusk, men har ikke dokumentert dette. I torsdagens twitter-melding spør han om det beste vil være å utsette valget, men sier altså dagen etter at han ikke ønsker dette.

– Vil jeg at datoen endres? Nei, men jeg vil ikke se et uærlig valg, sier presidenten.

Det er uansett ikke opp til ham å endre valgdatoen, som er fastsatt til 3. november. Å flytte den krever støtte fra begge sider av amerikansk politikk, men reaksjonene på Trumps utspill var gjennomgående negative, også fra hans eget parti.

– Aldri i landets historie, verken under kriger, depresjoner eller under borgerkrigen, har vi unnlatt å holde et føderalt valg i tide. Vi vil igjen finne en måte å få det til på 3. november, sa Republikanerens senatsleder, Mitch McConnell, i et TV-intervju torsdag.

Også andre ledende republikanere avviser å flytte valget.

– Alt jeg kan si er at det ikke har noe å si hva en enkeltperson i dette landet sier. Vi er fortsatt en rettsstat, og vi vil følge loven, sier senator Chuck Grassley.

– Motstanden mot en sånn idé er overveldende blant Republikanere, sier Liz Cheney i Representantenes hus.