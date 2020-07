Henleggelsen av Flynn-saken skal revurderes

Det går fram av en kort melding fra den føderale ankedomstolen torsdag.

USAs justisdepartement anbefalte tidligere i år at saken mot Flynn skulle henlegges. Dommeren Emmet Sullivan, som hadde ansvaret for saken, nektet å rette seg etter dette – men denne vurderingen ble satt til side av et panel bestående av tre dommere ved U.S. Circuit Court of Appeals for the District of Columbia.

To av de tre dommerne mente Sullivan ikke hadde rett til å nekte justisdepartementet å droppe saken.

Men nå skal altså ankedomstolen gjøre en ny vurdering av beslutningen om henleggelse. Saken skal etter planen behandles 11. august.

USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn var tidligere anklaget for å ha løyet om sin kontakt med Russlands ambassadør i Washington etter presidentvalget i 2016. Flynn innrømte forholdet, men trakk tilståelsen i januar i år.