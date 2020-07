Herman Cain død etter coronasykdom

Cain ble 74 år. Han ble tidligere i år ansatt som vert for et TV-show på kanalen Newsmax, og han var tiltenkt en rolle som kommentator under presidentvalget i USA til høsten. Han var med i ledelsen av gruppen «Svarte stemmer for Trump».

Han ble innlagt på sykehus 1. juli med pusteproblemer etter å ha blitt smittet av coronaviruset. En måned senere døde han.

Cain hadde deltatt på et valgkampstevne for Donald Trump i Tulsa tolv dager før han ble innlagt. I likhet med flere andre på arrangementet nektet han å bruke munnbind. Staben hans opplyser at det ikke er avklart hvor og når han ble smittet.