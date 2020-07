Tysk dom: Bileiere får ikke erstatning etter Volkswagen-skandale

Flere kunder har gått til sak mot bilprodusenten etter at det i 2015 ble avslørt at selskapet har trikset med utslippstall for å få sine dieselbiler til å fremstå mer miljøvennlige.

Men den føderale domstolen i Karlsruhe slår fast at kunder som har kjøpt bil etter denne avsløringen, ikke kan bevise at de er blitt lurt på noen måte.

Volkswagen hadde utviklet teknologi som fikk dieselbilene til å score godt i miljøtester selv om det ikke var tilfellet. Ifølge selskapet har dommen betydning for mer enn 10.000 uløste saker kunder har reist mot selskapet.