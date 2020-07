Ashley Judd får medhold i at hun kan saksøke Weinstein

En lavere rettsinstans har tidligere avvist søksmålet der Weinstein anklages for seksuell trakassering mot Judd fordi hun på det aktuelle tidspunktet ikke var en av Weinsteins ansatte.

Onsdag kom imidlertid en ankedomstol fram til at Weinstein, som nå sitter fengslet etter å ha blitt dømt for voldtekt og seksuelle overgrep, hadde makt over Judd og hennes karriere da han inviterte henne til et hotellrom i Los Angeles på midten av 1990-tallet, angivelig for å diskutere filmroller.

Judd var en av de første kvinnene som sto fram og anklaget Weinstein for seksuell trakassering. I april 2018 anmeldte hun ham for seksuell trakassering. Hun hevder at Weinstein ødela ryktet og karrieren hennes etter at hun avviste ham seksuelt.