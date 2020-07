Svensk ekspert etter omstridt intervju: – Det har vært turbulent

Det var tirsdag at Olsen stilte opp i et større intervju med SVT. Flere av uttalelsene hans i intervjuet vakte oppsikt. Han stilte en rekke spørsmål med den svenske corona-strategien, og sa blant annet:

– Sekterisme er farlig og mange medier har vært tilhørere i sekten rundt den svenske strategien. Grupper tjener på å ha en djevelens advokat i rommet. En som utfordrer tunnelsynet, sa professoren ved Uppsala universitet.

Torsdag, to dager senere, forteller Olsen at det har vært noen utfordrende dager.

– Det har vært turbulent. Jeg trodde ikke media ville være så forhastet. Jeg trodde nok at de skulle tåle litt mer, sier han til Aftonbladet.

– Jeg tok feil

I tillegg innrømmer Olsen at han tok feil angående munnbind. Tilbake i januar sa professoren at han ikke så noen grunn at folk skulle bruke munnbind.

– Jeg trodde ikke på munnbind. Og så må du sette dette i kontekst. For folk hadde munnbind under nesa, over pannen, overalt. Siden har vi hatt et enormt kunnskapsløft de siste månedene. Jeg tok feil, Folkhälsomyndigheten tok feil, mange tok feil. Men da må man være forberedt på å skifte mening, erkjenner han.

5.730 personer har mistet livet som følge av coronaviruset i Sverige, mens 79.782 har blitt smittet.

Sveriges statsminister Stefan Löfven har satt ned en kommisjon som skal granske håndteringen av pandemien i vårt naboland i øst.

Kommisjonen skal legge fram sin rapport i februar 2022.

Tilliten sank

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell har frontet landets kamp mot coronaviruset. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

I en måling fra juni sank svenskenes tillit til både regjeringen, opposisjonen, folkehelsemyndighetene og statsepidemiolog Anders Tegnell

Målingen, som ble gjort av Ipsos på oppdrag fra Dagens Nyheter, viste at pilene har pekt markant nedover både for svenske politikere og for helsemyndighetene i juni.

I april svarte 56 prosent at de hadde ganske mye eller svært stor tillit til myndighetenes evne til å håndtere virusutbruddet. I juni sa kun 45 prosent det samme.