Domstol avslo Ghislaine Maxwells ønske om å holde vitnemål skjult

Maxwells forsvarer, Ty Gee, har framholdt at vitnemålet skulle holdes skjult for offentligheten fordi det ifølge ham ble lekket til påtalemyndigheten i forbindelse med at hun nå blir straffeforfulgt, ifølge Washington Post.

Dommer Loretta Preska i New York avslo det som hun beskrev som et forsøk «i ellevte time». Hun hadde beordret at dokumentene skulle frigis torsdag, men utsatte avgjørelsen for å gi rom for anke.

Gee sa at Maxwell bare avslørte informasjon om sitt privatliv i den sivile saken, der Epsteins anklager, Virginia Giuffre, saksøkte Maxwell. Forsvareren argumenterte videre for at offentliggjøringen ville kunne påvirke Ghislaines muligheter for en rettferdig rettssak, skriver avisen.

Det ble inngått en avtale i forbindelse med den sivile saken som skulle hindre at dokumentene ble brukt til straffeforfølgelse, ifølge Gee.

Maxwell er siktet for å ha rekruttert tre jenter som ble seksuelt misbrukt av den nå avdøde milliardæren Jeffrey Epstein. Hun har avvist anklagene.

Epstein var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter og kvinner da han ble funnet død i en fengselscelle i New York i august i fjor.