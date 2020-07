Australia rystes av falske kidnappinger – politiet advarer foreldre

De siste dagene har politiet avdekket flere falske kidnappingssaker i Australia. Ifølge CNN skal åtte kinesiske studenter ha blitt tvunget til å ha forfalsket og filmet sin egen kidnapping, for så å sende videoen til sine foreldre for å be om løsepenger. Slektninger av studentene skal ha utbetalt totalt 3,2 millioner australske dollar for å få elevene løslatt.

En far bosatt i Kina skal ha mottatt en video av sin 22 år gamle datter som var bundet og med bind for øynene. Ifølge CNN ble hun funnet i god behold på et hotellrom i delstaten New South Wales. Samtlige av kidnappingene skal ha vist seg å være forfalsket etter utpressing fra svindlere. Politiet i New South Wales advarer slektninger mot å gi etter for utpressingen.

– Hvis du mottar en telefon hvor noen som utgir seg for å være myndigheter som ber deg overføre penger til en konto, ikke gjør det. Legg på og ring politiet, sa Darren Bennett ved New South Wales State Police under en pressekonferanse tirsdag.

Ifølge politiet oppsøker svindlerne studentene og oppgir seg for å være den kinesiske ambassaden. Videre hevder de at studenten er mistenkt for å være involvert i en forbrytelse i Kina, og at de vil bli utlevert til Kina hvis ikke de samarbeider. Svindlerne bruker falske IP-adresser og får det til å fremstå som at nummeret er tilknyttet kinesiske myndigheter. Flere av studentene skal ha søkt opp numrene og havnet hos den kinesiske ambassaden.

De fleste tilfelle skal ha funnet sted i delstaten New South Wales. Men det skal også være tilfeller i Victoria og Queensland.

