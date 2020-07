Kunstinstallasjon av Netanyahus «siste måltid» i Tel Aviv

Installasjonen har hentet inspirasjon fra maleriene av det siste måltidet Jesus holdt med disiplinene før han ble pågrepet og korsfestet.

Det er satt opp på Rabin-plassen i Tel Aviv og viser Netanyahu som fråtser i mat helt alene ved et 10 meter langt bord. Maleriet fremstiller ham som en hedonist som har mistet kontakt med alle rundt seg, og er det foreløpig siste stikket mot den omstridte lederen.

De siste ukene har tusenvis av demonstranter møtt opp i gatene for å kreve Netanyahus avgang. De er kritiske til hans håndtering av koronautbruddet og den påfølgende økonomiske krisen. Mange mener også at han har krenket Israels sterke demokratiske tradisjoner ved å tviholde på makten for å slippe å bli stilt for retten for korrupsjon.

De stiller også spørsmål ved hans motiver for å bruke unntakslover for å bekjempe koronaviruset.

Maleriet er laget av kunstneren Itay Zalait, som i et intervju tidligere i uken forklarte at motivet skal symbolisere «det siste måltidet med det israelske demokratiet».

Bordet som statsministeren sitter ved, er fullt av frukt, penger, tomme flasker med likør og en sigar – et stikk til de luksuriøse gavene Netanyahu anklages for å ha mottatt fra mektige støttespillere. Netanyahu selv er i ferd med å spise en stor kake, alene, med tolv tomme stoler rundt seg.