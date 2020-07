Separatister i Jemen gir opp håp om uavhengighet

Det sørlige overgangsråd, en paraplyorganisasjonen av opprørsgrupper støttet av De forente arabiske emirater, sier den ikke lenger vil kjempe for uavhengighet sør i Jemen.

Det gjør gruppen for å få gjennomført fredsavtalen fremforhandlet av Saudi-Arabia, som har ligget på vent.

– Vi har oppnådd målene våre. Vi bekrefter at vi vil fortsette og styrke vårt strategiske partnerskap med den arabiske koalisjonen, sier talsmann Nizar Haitham.

Avtalen, som ble signert i den saudiarabiske hovedstaden Riyadh i fjor høst, åpner for maktdeling, men ble lagt på is da separatister tok kontroll over Aden sør i Jemen i vår.

Avgjørelsen kan være et steg på veien mot fred i den kaotiske proxy-krigen i Jemen, der det har vært krig siden en koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk til aksjon mot Houthi-bevegelsen i 2015.

Også De forente arabiske emirater og Sudan har hatt soldater på bakken i det sørlige Jemen. Alle parter i konflikten er blitt anklaget for krigsforbrytelser, og over 100.000 mennesker skal ha mistet livet i konflikten.