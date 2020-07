USA: Russiske «korona-agenter» avslørt

Ifølge USA er agentene ansvarlig for å spre en mengde feilinformasjon om koronaviruset, amerikansk politikk og andre internasjonalt viktige temaer.

De to russerne skal ha høytstående roller i den militære etterretningsorganisasjonen GRU. Feilinformasjonen var rettet mot europeiske og amerikanske nettbrukere.

Informasjonen om de to var først klassifisert, men er blitt gjort offentlig for å slå alarm til verden om enkelte nettsider knyttet til russiske myndigheter, sier amerikanske tjenestemenn til AP.

Mellom mai og tidlig juli publiserte tre nettsider knyttet til agentene over 150 artikler om koronaviruset. Blant annet ble det publisert en sak om russisk nødhjelp til USA, og en om at Kina mener covid-19 er et biologisk våpen.

Det er nettsidene InfoRos, Inforubrics og OneWorld.press som trekkes fram av de amerikanske etterretningstjenestene. Det skal også ha blitt publisert ekte nyhetssaker på nettsidene.