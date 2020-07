Anders Tegnell: Stockholm kan bli åpnet neste uke

Anders Tegnell sier i en pressekonferanse tirsdag at smittetallene i Stockholm er på vei ned.

Han tror hovedstaden allerede neste uke kan være under grensen for å få «grønn» markering fra norske FHI. For å bli erklært som «grønt» må området ligge på 20 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste fjorten dagene.

Fredag kom FHI med nye reiseråd, hvor flere regioner i Sverige ble åpnet. Stockholms län var ikke blant regionene som ble vurdert som «grønne».

Tegnell påpekte at Norge og Danmark har åpnet for flere regioner i Sverige under pressekonferansen, og viser til at det er nedgangen i smittespredningen som er årsaken til den forsiktige gjenåpningen.

– Om det fortsetter sånn blir til og med Stockholm aktuelt snart, sa Tegnell under pressekonferansen.

– Det ser ut til at reise til og fra Sverige snart vil bli mer og mer normalt. Det ser vi frem til. Men alt avhenger av at vi tar et felles ansvar.