Her gjør Iran sitt beste for å provosere USA

Under militærøvelsen Great Prophet 14 bombet Iran et hangarskip. Skipet var ikke ekte, men var en kopi av et amerikansk hangarskip i Nimitz-klassen. Dette er samme type skip som den amerikanske marinen seiler i den persiske gulf.

Og selv om skipskopien er iransk eiendom, bruker landet det som målskive for å irritere på seg USA.

Forholdet mellom Iran og USA har i flere tiår vært svært skjørt. Det har neppe blitt styrket med hjelp fra USAs president Donald Trump. Han truet tidligere i år Iran med krig.

Les også: Iran henrettet mann dømt for CIA-spionasje

Trump på Twitter.

Med store bokstaver på Twitter skrev den amerikanske presidenten at Iran «aldri burde true USA igjen, med mindre de vil føle konsekvensene, som vil bli hardere enn noen annen i historien har følt.»

Iran på sin side lot seg ikke imponere over presidentens trusler.

Irans president svarte på Twitter med å be Trump om å være forsiktig, og viste til at Iran har eksistert i over 1000 år, skriver BBC.

Ny kopi

Den nye skipsmodellen har Iran plassert i åpningen av Hormuzstredet. Det anses som svært strategisk, da 20 prosent av verdens oljeproduksjon fraktes ut herfra. Dermed er det trolig at myndighetene i Washington vil oppleve denne plasseringen som provoserende.

Det falske skipet ble slept hit fra sin hjemmehavn på mandag. Et knapt døgn senere begynte Iran å skyte mot det.

Skipskopien er 200 meter lang og 50 meter bred. Litt mindre enn et av de ti skipene i Nimitz-klassen som alle er over 300 meter og 75 meter bredt.

Satellittbilder viser at det på flydekket står 16 kopier av jagerfly.

(Saken fortsetter under bildet)

Slik ser modellen ut. Satellittfoto: Maxar Technologies/AFP/AP Foto: Handout / AFP

Defensiv strategi

Dagens øvelse blir i amerikanske medier sett på som et eksempel på den stående trusselen om en væpnet konflikt mellom USA og Iran.

Det vises til at amerikanske droner drepte en Irans general tidligere i år, hvilket Iran svarte med å sende raketter mot en amerikansk militærleir i Irak.

– Vårt ønske er å beskytte Irans interesser. Dette er en defensiv strategi som bunner i at vi ikke vil invadere noe annet land først, men vi har en aggressiv taktikk, sier general Hossein Salami, som leder Irans revolusjonære garde, skriver ABC News.

– Det som ble vist under øvelsen var offensiven.

Les også: Trump-veto mot innskrenkninger av hans krigsmakt i Iran

USAs femte flåte, som har base i Bahrain, sier at de er sikre på at deres styrker kan forsvare seg mot maritime trusler.

– Vi kan ikke spekulere i hva Iran håper på å oppnå ved å bygge denne kopien, eller hvilke taktiske verdier de tror det vil gi. Vi ønsker ikke konflikt, men vil beskytte amerikanske styrker og interesser fra trusler i regionen, sa kommandør Rebeca Rebarich til nyhetsbyrået AP på mandag.